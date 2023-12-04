Трамп может заключить теневую сделку с Кремлем и отдать РФ территории Украины, — посол

По оценкам журналистов Sky News, война в Украине вновь становится главной мировой темой перед возможным возвращением к власти в США Дональда Трампа, который, по словам экс-посла в США Кима Даррока, будет пытаться подорвать военные усилия Украины.

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Ким Даррок, бывший послом в США от Великобритании большую часть предыдущего президентства Дональда Трампа, считает, что если прежний президент вернется к власти, то "определенно захочет остановить американскую помощь Украине", и этому примеру могут последовать европейцы. Об этом британский дипломат заявил в подкасте Sky News.

Это подорвет военные усилия Украины, в лучшем случае он попытается продвинуть теневую сделку (shady deal) и отдать украинские территории России. В худшем из возможных сценариев у России появятся возможности добиться изначальной цели — сместить действующее киевское правительство, считает британский дипломат.

Война в Украине — вновь главная тема мировой общественности

Несмотря на то, что в последнее два месяца Запад был по понятным причинам был обеспокоен положением на Ближнем Востоке, Украина теперь вновь становится главной темой дипломатов и внешнеполитических экспертов. Такое заявление сделал журналист Politico Джек Бланчард.

В беседе с заместителем редактора отдела политики Сэмом Коатсом он высказался о том, что есть два признака того, что война в Украине вновь становится главной мировой темой.

"Скажу шепотом… большое украинское контрнаступление оказалось совсем не тем успехом, на который люди надеялись. И отсюда вопрос относительно возможностей Украины добиться значимой победы на поле боя, независимо от способов", — сказал Бланчард.

Он также добавив, что в дипломатических кругах обсуждают возможность оказать давление на Киев и подтолкнуть к переговорам, и что будет интересно услышать мнение на этот счет нового главы британского МИД Дэвида Кэмерона.

Главный текущий вопрос — сохранение поддержки Украины со стороны США.

"Америка, по сути финансировала эту войну, но у Джо Байдену сложно провести законопроект о поддержке Украины в Конгрессе. Примечательно в этом отношении и поездка Дэвида Кэмерона на текущей неделе… ее основная цель — не увидеться с администрацией Джо Байдена, как можно было бы ожидать от британского министра иностранных дела, хотя, я уверен, что он встретится со своим коллегой Энтони Блинкеном, хотя встреча еще не подтверждена. Его главная цель — встреча с ключевыми республиканцами на Капитолийском холме — с сенаторами, конгрессменами — людьми, которые голосовали против этого законопроекта", — сказал Бланчард.

Он добавил, что британские консерваторы выступает единым фронтом в поддержку Украины: с теми же республиканцами на прошлой неделе ездила разговаривать Лиз Трасс и пыталась их расположить.

Напомним, что 30 ноября СМИ сообщали, что до конца 2024 года возможны успехи ВСУ на фронте.

Также сообщалось, что в США выросла поддержка военной помощи Украине до 67%.