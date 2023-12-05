ВС РФ атаковали Украину ракетами и Shahed: командование сообщило о результатах работы ПВО

Дроны запускали с двух направлений с территории РФ — из Курской области и Приморско-Ахтарска. Больше всего досталось гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

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В ночь на 5 ноября РФ атаковала территорию Украины ударными дронами Shahed и зенитными управляемыми ракетами С-300. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Одесской, Хмельницкой и Донецкой областях. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Отмечается, что дроны запускали с двух направлений с территории РФ — из Курской области и Приморско-Ахтарска. Больше всего досталось гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

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Ночная атака "шахедов": ВС РФ ударили по Хмельницкой и Винницкой областям (фото)

"Всего в ударе зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины. К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — сообщили в Воздушных Силах.

В Силах обороны Юга сообщили, что во время ночной дроновой атаки в зоне их ответственности подразделениями ПВО было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed-131/136":

2 в Николаевской области,

по 1 в Херсонской и Винницкой областях.

Попаданий не допущено.

Подробности ночной атаки

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Хмельницкую область ударными дронами. В регионе работала ПВО. Об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на это время сообщений о пострадавших или повреждения инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельницкой областью", — написал Тюрин.

В ночь на 5 ноября также раздавались взрывы в Винницкой области. Уже в 01:25 местные СМИ сообщили о том, что в Винницкой области раздаются взрывы. Глава ОВА Сергей Борзов ночные взрывы в регионе пока не комментировал.

В течение суток оккупанты обстреливали территорию Херсонщины из минометов, тяжелой артиллерии, танков и дронов. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 490 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, БПЛА и авиации, из них — 1 ракетный. По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; кинотеатр, дошкольное учебное заведение, территорию предприятия, а также приют для животных в Херсоне; предприятие в Бериславском районе", — проинформировал председатель ОГА.

Из-за обстрелов на Херсонщине 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения.

Напомним, что 4 декабря спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что одной из главных целей атак "шахедов" является аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что 4 декабря ВС РФ атаковали территорию Украины 23 ударными БПЛА Shahed-136/131. Их запускали из оккупированного Крыма.