Дроны сбивали в 9 областях: в Воздушных силах сообщили о результатах работы ПВО

Вражеские БпЛА запускали из оккупированного Крыма. Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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В ночь на 4 декабря 2023 года противник атаковал территорию Украины 23 ударными БпЛА "Shahed-136/131". Противовоздушной обороне удалось уничтожить большинство из них. Об этом сообщают в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что оккупанты запускали ударные беспилотники с мыса Чауда из оккупированного Крыма. Также территорию Украины атаковали управляемой авиационной ракетой — из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

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Атака Shahed и взрывы в регионах: подробности ночного массированного обстрела Украины

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в 9 областях Украины.

Где раздавались взрывы

Ночью под артиллерийский обстрел попала Мировская громада Никопольского района Днепропетровщины. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В одном из тамошних сел повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, теплица и газопровод. Люди не пострадали. Наши защитники уничтожили над Павлоградским районом вражеский шахед", — проинформировал он.

На других территориях Днепропетровщины ночью было спокойно.

Взрывы на Хмельнитчине подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", — написал он.

Он сообщил, что по состоянию на 5 часов утра информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет.

На Ивано-Франковщине также работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в местных пабликах.

"Шахед" в нашем направлении. Быстро в укрытие. Летит из Тернопольской области. UPD 04:52: Можем отдыхать. Спасибо ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне начали использовать в "Шахедах" кроме черного цвета еще и новую боевую часть - термобарический снаряд аналог заряда "Солнцепека".

Ранее сообщалось, что в Брянске стая дронов атаковала склад с "Шахедами". Местные жители сообщают об очень мощном "грохоте" в районе телецентра.