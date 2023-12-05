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Военный Фокус Российско-украинская война

Девять приоритетов: в ЕС раскрыли детали гарантий безопасности для Украины

ЕС
В ЕС раскрыли детали гарантий безопасности для Украины

По данным Министерства обороны, партнеры стараются обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это необходимо.

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Во вторник, 5 декабря, представители Министерства обороны и Европейского союза провели обсуждение долгосрочных обеспечений безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев для начала консультаций от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по вопросам обеспечения безопасности для Украины.

На встрече с украинской делегацией, возглавляемой заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирей, заместитель Генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз представил направления долгосрочной помощи от ЕС.

Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Евросоюза для Украины:

  • помощь военной техникой и оборудованием;
  • обучение украинских военных;
  • сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
  • противостояние кибер- и гибридным угрозам;
  • помощь в разминировании;
  • реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
  • усиление способности контролировать запасы оружия
  • поддержание усилий по ядерной безопасности;
  • обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.

Фриз также подчеркнул, что ЕС "пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это необходимо".

Напомним, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декларации указаны конкретные условия безопасности.

Больше читайте в материале Фокуса: "Гарантии безопасности для Украины: почему израильский формат для нас не сработает".