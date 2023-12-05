Девять приоритетов: в ЕС раскрыли детали гарантий безопасности для Украины
По данным Министерства обороны, партнеры стараются обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это необходимо.
Во вторник, 5 декабря, представители Министерства обороны и Европейского союза провели обсуждение долгосрочных обеспечений безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
По данным ведомства, представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев для начала консультаций от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по вопросам обеспечения безопасности для Украины.
На встрече с украинской делегацией, возглавляемой заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирей, заместитель Генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз представил направления долгосрочной помощи от ЕС.
Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Евросоюза для Украины:
- помощь военной техникой и оборудованием;
- обучение украинских военных;
- сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
- противостояние кибер- и гибридным угрозам;
- помощь в разминировании;
- реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
- усиление способности контролировать запасы оружия
- поддержание усилий по ядерной безопасности;
- обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.
Фриз также подчеркнул, что ЕС "пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это необходимо".
Напомним, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декларации указаны конкретные условия безопасности.
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