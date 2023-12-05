Девять приоритетов: в ЕС раскрыли детали гарантий безопасности для Украины

По данным Министерства обороны, партнеры стараются обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это необходимо.

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Во вторник, 5 декабря, представители Министерства обороны и Европейского союза провели обсуждение долгосрочных обеспечений безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев для начала консультаций от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по вопросам обеспечения безопасности для Украины.

На встрече с украинской делегацией, возглавляемой заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирей, заместитель Генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз представил направления долгосрочной помощи от ЕС.

Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Евросоюза для Украины:

помощь военной техникой и оборудованием;

обучение украинских военных;

сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

противостояние кибер- и гибридным угрозам;

помощь в разминировании;

реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

усиление способности контролировать запасы оружия

поддержание усилий по ядерной безопасности;

обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.

Фриз также подчеркнул, что ЕС "пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это необходимо".

Напомним, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декларации указаны конкретные условия безопасности.

Больше читайте в материале Фокуса: "Гарантии безопасности для Украины: почему израильский формат для нас не сработает".