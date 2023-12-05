Украинцев могут обязать носить с собой военный билет, — нардеп (видео)

В ТЦК и СП советуют украинцам носить с собой военный билет уже сейчас.

Related video

В Верховной Раде могут рассмотреть вероятность введения изменений, которые обяжут граждан носить с собой документы, подтверждающие пребывание на воинском учете — военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Подробности на брифинге сообщил нардеп Федор Вениславский, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Важно

Мобилизация в Украине: в Минобороны хотят ввести электронный военный билет

Он считает, что наличие соответствующих документов позволит избежать различных негативных ситуаций с представителями территориальных центров комплектования. По его мнению, вопрос могут рассмотреть, но сроков политик не назвал.

"Должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете", — заявил нардеп.

В ТЦК и СП сейчас советуют украинцам носить с собой военный билет. В то же время как отмечают юристы, на уровне законодательства это пока не закреплено.

Военное положение в Украине: кто может проверять документы

Владимир Фитьо, руководитель службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, назвал тех, кто может проверять документы у граждан. По его словам, это представители полиции, Службы безопасности Украины, прокуратуры и Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что военнообязанные должны информировать ТЦК и СП относительно своего месяца пребывания в случае необходимости.

Напомним, в Запорожье ТЦК и "Муниципальная стража" ходят по домам военнообязанных. Это якобы позволит избежать конфликтных ситуаций. В большинстве случаях, как заявил адвокат Ростислав Кравец, они не имеют права заходить в помещения.