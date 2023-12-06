Россия теряет военного союзника: Армения формирует прозападную внешнюю политику, — СМИ

По словам доцента Ереванского государственного лингвистического университета Микаела Золяна, большинство армян уже не видят в России даже союзника, не говоря уже о гаранте безопасности.

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В Армении, судя по всему, решили отказаться от военного сотрудничества с Россией, что, вероятно, станет определенным ударом по Владимиру Путину. Об этом пишет Sky News.

Ереван входит в возглавляемую Москвой Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с другими постсоветскими странами: Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Однако с октября представители армянского руководства пропускают эти саммиты.

Доцент Ереванского государственного лингвистического университета Микаел Золян считает, что "Армения находится на пороге формулирования новой внешней политики".

"Молчаливое согласие Москвы во время сентябрьской однодневной войны, в которой Азербайджан захватил спорный регион Карабах, что привело к бегству всех карабахских армян, означает только одно: большинство армян уже не видят в России даже союзника, не говоря уже о гаранте безопасности", — отметил он в своей недавней статье для Carnegie Endowment for International Peace.

"Армения, скорее всего, повернется к Западу и обратится с предложениями к другим крупным странам, особенно Индии и Ирану", — отметил он.

Напомним, что пресс-секретарь председателя парламента Армении Цовинар Хачатрян подтвердила, что страна не отправит своего представителя на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве 19 декабря.

В октябре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения разнообразит партнерство в сфере безопасности, 23 октября страна подписала соглашение о военном сотрудничестве с Францией.