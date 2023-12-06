"Странные новости": журналист опроверг информацию о поставках США 500 Bradley в Марокко

Официальной информации от американских военных о поставках танков Abrams и БМП Bradley в африканское государство не было объявлено.

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Новости относительно отправки из США 500 Bradley в Марокко не подтверждены. Об этом сообщил в Facebook корреспондент "Голоса Америки" в Пентагоне Остап Яриш.

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Он отметил, что официальной информации от американских военных не поступало. Источник, на который ссылаются в украинском медиапространстве — арабский сайт Defense Arabia.

Журналист пообщался с коллегами, которые занимаются военной темой. Никто об этом сайте раньше не слышал.

"Очень удивились таким новостям", — пояснил он.

"Bradley и Abrams для Марокко"

Марокко, по информации Defense Arabia, получило из Соединенных Штатов новую партию новейших танков Abrams M1A2 SEPv3. Также издание добавляет, что кроме получения танков Abrams, Марокко заключило соглашение с Соединенными Штатами на бесплатную поставку 500 БМП M2 Bradley. В сообщении говорится о том, что с помощью этой сделки Марокко стремится укрепить свой военный потенциал и защитить свои сухопутные границы от любой потенциальной угрозы. Подтверждений информации в публикации не было.

Напомним, украинская БМП M2 Bradley выдержала удар ПТРК в боях за Авдеевку. Беспилотник зафиксировал отражение атаки российских войск в окрестностях села Степное. Населенный пункт расположен над Авдеевским коксохимическим заводом. В ходе боя M2 Bradley бил по врагу из пушки, однако в определенный момент машину поражает противотанковый комплекс.