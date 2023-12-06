"Возможно повредили вертолеты": экс-спикер Генштаба о взрывах в Феодосии и Керчи (видео)

Часть авиационной техники могли повредить, как заявил военный эксперт Владислав Селезнев, в населенном пункте Багерово, где с советских времен находился аэродром.

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Взрывами в районе Феодосии и Керчи могли быть повреждены военные объекты. Подробности сообщил военный эксперт Владислав Селезнев, бывший спикер Генштаба ВСУ, на Radio NV.

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В Крыму прогремели взрывы: в Минобороны РФ заявили об атаке более 30 БПЛА (фото, видео)

Украинское подполье и разведчики провели замечательную работу во временно оккупированном Крыму. Взрывами в районе Керчи и Феодосии могли быть повреждены военные объекты. В этих локациях расположены системы ПВО и аэродромы.

Вблизи поселка Кировское враг хранит немало авиационной техники. В населенном пункте Багерово в советское время был аэродром. По словам эксперта, враг мог восстановить объект. Это позволяет применить авиацию тактического уровня.

"Если там цвел "хлопок", это означает, что часть авиационной техники могли повредить", — отметил Владислав Селезнев.

Взрывы в Крыму: что известно

О взрывах на временно оккупированном полуострове стало известно из российских Telegam-каналов. Оккупанты сообщали о серии взрывов в Феодосии, Керчи и Симферополе. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Местные жители сообщали о работе ПВО. Вскоре информацию о взрывах подтвердили в Министерстве обороны РФ. Они заявили об атаке более 30 украинских беспилотников.

В украинской разведке назвали удар по "Морскому нефтяному терминалу" во временно оккупированной Феодосии продолжением плановой работы по демилитаризации Крыма от российских оккупантов.

Напомним, 6 декабря в Крыму обнаружили штаб "неизвестной" части войск РФ. Как утверждают представители подполья, на полуострове ежедневно фиксируют размещение двух-трех автомобилей на черных номерах "особо важных" командиров и начальника штаба.