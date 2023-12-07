Армия Гайаны сообщила о потере связи с вертолетом у границы с Венесуэлой (видео)

По словам гайанского генерала Омара Хана, два члена экипажа вертолета везли пятерых старших офицеров на инспекцию войск, охраняющих пограничный район, который Венесуэла объявила своей территорией.

Related video

Силы обороны Гайаны (GDF) сообщили о потере связи с вертолетом Bell 412 EPI, который находился недалеко от границы с Венесуэлой. Об этом сказал гайанский генерал Омар Хан в ходе брифинга 7 декабря.

Хан сообщил, что связь с вертолетом была потеряна поздно вечером, после того, как он вылетел из поселения Олив-Крик в западной Гайане после остановки для дозаправки.

Важно

Война в Латинской Америке. Почему Венесуэла может напасть на Гайану: история конфликта

По словам Хана, на борту вертолета находились семь человек – два члена экипажа и пятеро старших офицеров. Военные намеривались проверить состояние войск, охраняющих приграничную зону, об аннексии которой объявила Венесуэла.

Гайанский генерал отметил, что в этом районе была плохая погода. Отвечая на вопрос о том, был ли вертолет сбит вражеским огнем, он сказал, что нет никакой информации, позволяющей предположить, что в этом районе был какой-либо полет венесуэльских самолетов.

"Спекуляции — это не то, чем я хочу заниматься. Наш приоритет — спасти жизни наших офицеров и рядовых", — подчеркнул военный.

По словам Хана, правительство США поможет с поисками пропавшего вертолета.

Брифинг генерала Омара Хана

Напомним, 6 декабря венесуэльский лидер Николас Мадуро представил новую карту своей страны, которая включает регион Гайаны Эссекибо. Он также направил военный контингент в Пуэрто-Бариму, недалеко от границ Эссекибо.

Ранее, 3 декабря, в Венесуэле состоялся референдум о присоединении Эссекибо, который богат нефтяными месторождениями. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сказал, что это решение поддержали 95% жителей региона.