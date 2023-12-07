Мобилизация в обход ТЦК: в Украине придумали новый способ пополнить ряды ВСУ, — юрист

Инициировано сотрудничество с рекрутинговыми компаниями, что позволит мобилизовать граждан добровольно без участия ТЦК. Однако адвокат Сергей Гула задается вопросом о том, почему многие айтишники оказались в пехоте, а людей, которые знают 3-4 языка, отправили на фронт артиллеристами.

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Руководство оборонного ведомства инициировало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями, что позволяет мобилизовать граждан добровольно и в обход ТЦК и СП.

Рекрутинг призван сделать мобилизацию эффективнее, т.к. позволит привлечь в подразделения узкопрофильных специалистов, которых сложно найти через мобилизацию по повесткам.

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Представители рекрутинговых компаний будут вести работу напрямую с воинскими частями, а персональные данные в ТЦК передаваться не будут. В случае отказа от предложения не будет вручаться повестка и не последует принудительная мобилизация по месту жительства.

С потенциальными кандидатами будут взаимодействовать только специалисты-рекрутеры. От такого трудоустройства можно будет отказаться.

"Один из главных вопросов: где вы были раньше? Почему много айтишников оказались в пехоте, многие люди, которые знают 3-4 языка, оказались в артиллерии. Людей, которые могли предоставить уникальные услуг, отправили копать окопы", — отметил адвокат.

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