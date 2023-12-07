Великобритания помогла создать морские ударные дроны Украине, — The Times

Глава МИД Великобритании во время визита Одессы сказал, что они гордятся тем, что Соединенное Королевство играет свою роль в разблокировании морского пути в Черном море.

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Главное управление разведки имеет на вооружении три типа морских беспилотников, о которых рассказали журналистам. Оператор дрона с позывным "13" рассказал о том, как уничтожается Черноморский флот РФ. Об этом сообщает The Times.

Украинская атаки позволили проложить торговый путь по Черному морю. РФ больше не способна блокировать Черное море. Их корабли держатся у береговой линии оккупированного Крыма или Новороссийска. При этом авторы утверждают, что Великобритания причастна к разработке удачных морских беспилотников. В августе 2022 года они передали Украине 6 беспилотных подводных автономных минных аппаратов, которые могли воспроизвести украинцы.

Дрон Магура V5

"Очень важно, чего достиг украинский флот — оттеснив россиян, открыв эти новые морские пути. Я горжусь тем, что Британия играет свою роль", — сказал глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Кэмерон во время визита Одессы в ноябре.

Журналисты побывали на секретной базе морских дронов, где взрывчатки так много, что ее хватит для уничтожения всего Черноморского флота РФ. Командир флота с позывным "13" сказал, что он лично атаковал некоторые российские корабли, в частности 10 ноября, когда потопили сразу два корабля.

Место удара по российским кораблям

Надводные беспилотники зашли в порт на рассвете и избежали противолодочных сеток. Оккупанты увидели дроны и неудачно открыли по ним огонь. Однако в конце концов дроны поразили десантный корабль класса "Серна" и десантный катер "Акула". Кроме этого еще один дрон взорвался в ремонтном доке.

"Они знали, что мы идем, но они ничего не могли с этим поделать. Радость была невероятная. Целью моей жизни было потопить российский корабль, и мы потопили сразу два. И, насколько я знаю, этого еще никто и нигде не делал. Теперь у нас новая цель — потопить что-то большее", — сказал командир ГУР.

13-й говорит, что все атаки на российские боевые корабли являются результатом работы чрезвычайно эффективных морских дронов. Стоимость изделия не сопоставима с многомиллионными боевыми кораблями, который изготавливается годами. Гуривец говорит, что даже если сложить стоимость всех морских дронов, то они все равно в тысячи раз дешевле.

Морские дроны меняют ход боевых действий на море.

"Мы пишем историю. И наши западные партнеры очень заинтересованы в таких инструментах", — продолжает разведчик.

Также в издании отмечают, что СБУ используют собственные дроны SeaBaby, которые использовались для ударов по Крымскому мосту, фрегату "Адмирал Макароф", танкеру "Сиг" и большому десантному кораблю "Оленегорский горняк".

Напомним, 11 ноября UNITED24 сообщили, что Украина поразила 8 кораблей РФ морскими дронами и ракетами.

15 сентября СБУ подбили ракетный корабль "Самум" дроном SeaBaby.