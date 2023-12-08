"Вынуждены есть снег": на Авдеевском направлении РФ задействовала более 40 тысяч оккупантов, — ВСУ

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что российские оккупанты пока не уменьшают активности своей пехоты. Наибольшее количество боевых столкновений происходит в Авдеевке и Марьинке.

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Враг задействовал более 40 тысяч российских военных на Авдеевском направлении. Потери противника ежесуточно составляют около 300-400 человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"На Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тыс. человек, даже чуть больше. Враг несет очень значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300-400 человек в сутки", — отмечает спикер.

По информации представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, российские оккупанты пока не уменьшают активности своей пехоты. Наибольшее количество боевых столкновений происходит в Авдеевке и Марьинке.

Также Штупун отметил, что на соответствующих территориях враг активно применяет бронетехнику и авиацию.

"Противник сейчас действует при поддержке бронетехники. Наши воины ее жгут, конечно. Также враг активно за прошедшие сутки применял авиацию", — говорится в сообщении.

Спикер рассказал, что за прошедшие сутки ВС РФ сбросили на Донетчину 40 управляемых авиационных бомб.

Отношение командования к ним — как к животным

Кроме того, по словам спикера, враг продолжает нести значительные потери, однако не перестает подтягивать резервы.

"Это так называемые "Шторм Z", а также новомобилизованные, не слишком обученные. Отношение командования к ним — просто как к животным. Фиксируется то, что их иногда даже оставляют просто без еды и воды, и они вынуждены есть снег. Есть много обморожений", — сообщил Штупун.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что ВС РФ продвинулись в промзоне возле Авдеевки, а ВСУ укрепили плацдарм на левом берегу. Аналитики из ISW отметили, что Силы обороны удерживают позиции возле Антоновского моста и вблизи Казачьих Лагерей и эффективно контролируют лесные массивы, острова и береговую линию вдоль реки Конка.