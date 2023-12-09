ВС РФ в ближайшее время активизируются на еще одном участке фронта, — эксперт (карта)

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в ближайшее время начнется интенсификация боев возле Угледара.

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Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации активизировался по некоторым участкам фронта. Именно Угледар является тактически очень важной локацией для россиян, а все остальные — исключительно политические моменты. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александр Коваленко, сообщает "Эспрессо".

"Мы видим активизацию россиян по многим направлениям. Возле Бахмута видим активизацию врага как на западной локации, так и на южной, в направлении Клещеевки и Андреевки... В ближайшее время, я в этом уверен, начнется интенсификация боев возле Угледара. То есть достаточно широкий фронт активизировался по некоторым локациям", — рассказал Коваленко.

Он считает, что такие действия командования ВС РФ это можно назвать запасным планом.

"Если они не смогут выполнить задачу по захвату Авдеевки до Нового года или так называемых выборов в России, то у них будет возможность по некоторым из этих направлений достичь какого-то успеха", — пояснил эксперт.

По его словам, президент РФ Владимир Путин в своей предвыборной кампании может обыграть "победы" армии РФ. Для россиян захват Угледара является очень важным. В этом направлении противник может стянуть большие резервы.

"Если в целом говорить об этом запасном плане врага, то самым важным из всех является даже не Клещеевка, не Андреевка, не Синьковка, не Авдеевка, а именно Угледар. Вот это для россиян на сегодня действительно тактически очень важная локация. Все остальные имеют исключительно политические моменты", — отметил Коваленко.

Карта линии фронта по состоянию на 18:12 9 декабря 2023 года Фото: deepstatemap.live

Напомним, 9 декабря сообщалось, что за Авдеевский коксохим идут тяжелые бои. По словам майора МВД Максима Морозова, самой критической точкой остается промышленная зона.