В Кривом Роге прогремели взрывы: в ВСУ сообщили о работе ПВО, что известно

Оккупанты атаковали город управляемой авиаракетой Х-59, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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В Кривом Роге Днепропетровской области во время дневной воздушной тревоги 11 декабря прозвучали два мощных взрыва. В Воздушных силах сообщили о работе ПВО.

Так, воздушную тревогу объявили на Днепропетровщине в 14:43. Уже через 10 минут после этого жители Кривого Рога услышали взрыв, а через 2 минуты раздался еще один.

Как стало известно позже, оккупанты выпустили по городу управляемую авиационную ракету. Долететь до города ей не удалось — с ней успешно справились силы противовоздушной обороны, перехватив ее на подлете к Кривому Рогу.

"По состоянию на 15.00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59", — говорится в сообщении ПК "Восток".

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил успешную работу украинских сил ПВО.

"Минус ракета — над Криворожским районом. Ее сбили защитники из ПвК "Восток". Спасибо", — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, что примерно в 4:00 в понедельник, 11 декабря, ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву.

В ночь на 8 декабря оккупанты атаковали Украину с помощью ракет. Россия применила ракеты после длительной паузы, в частности тип вооружения был тот, который удалось накопить — Х-101/Х-55.