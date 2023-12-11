США будут делиться военными секретами с Китаем в рамках новой ракетной сделки, — СМИ

По информации журналистов, у Пекина и Вашингтона, возможно, появятся взаимные обязательства в том, что касается межконтинентальных баллистических ракет. Стороны могут отчитываться о своих планах.

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Соединенные Штаты рассматривают возможность заключить с Китаем сделку, в рамках которой Пекин и Вашингтон предупреждали бы друг друга о готовящихся ракетных пусках. Об этом сообщает японское издание Nikkei Asia со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

Источник утверждает, что есть надежда на то, что у стран "будут взаимные обязательства относительно разъяснения того, что делают". Отмечается, что соглашение будет подобно договоренностям, которые есть у США и КНР с РФ.

По данным журналистов, к такой инициативе решили прибегнуть на фоне непростых двусторонних отношений. В феврале прошлого года разразился дипломатический фурор: США обвинили Китай в запуске шпионских воздушных шаров над американской территорией.

Планы Китая в отношении Тайваня и обвинения в нарушении прав человека называют в числе причин ухудшения отношений. Прошлым летом в КНР отказались возобновить взаимодействия вооруженных сил двух государств.

Но в прошлом месяце президент Джо Байден и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин провели встречу в Калифорнии, чтобы заключить ряд сделок, среди прочего упоминалось и о возобновлении обмена военными данными.

"Причина, по которой уведомления о запуске настолько важны, в том, что это налагает взаимные обязательства отчитываться о том том, что мы делаем", — сказал источник, отметив, что то обстоятельство, что у Китая есть эти соглашения с Россией, говорит о том, что они понимают важность стабилизирующих инициатив. Возможное соглашение поможет добиться большего доверия между странами.

Ракетный договор между США и РФ еще в силе

Соглашение, действующее между США и РФ, носит название "Договора об уведомлении о запусках баллистических ракет" (Ballistic Missile Launch Notification Agreement), подписанного в 1988 году в Москве. Договор был призван развеять панику, каждая из сторон таким образом демонстрировала, что ракеты запускаются не в рамках ядерной атаки.

Несмотря на сложные отношения между странами после вторжения в Украину, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в марте прошлого года уточнил, что Москва, несмотря ни на что, продолжит уведомлять США о любых запусках межконтинентальных баллистических ракет или запусках с подлодок.

Напомним, что в конце прошлого месяца стало известно о том, что в Украине запущено производство ракеты "земля-воздух". По словам руководителя компании по производству дронов Владимира Яценко, убийца Shahed должен стоить до 750 долларов.

Также сообщалось, что СМИ опубликовали последствия ракетного обстрела Киева. По данным Воздушных сил, столицу обстреляли восемью баллистическими ракетами, предположительно — из Брянской области. ЗРК командования "Центр" сбили все.