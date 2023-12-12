"Мэры могут не бояться": в одесском ТЦК рассказали, сколько депутатов мобилизовали в ВСУ

В военкомате говорят, что нет специальной категории для призыва, есть военно-учетные специальности, в которых нуждаются в армии. Поэтому набирают тех, кто имеет эти специальности.

Related video

В Одесской области работники ТЦК и СП мобилизовали на сегодня 104 депутата городских, поселковых и сельских советов. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщил начальник Одесского областного ТЦК и СП Александр Охрименко.

Он отметил, что работники центров проверяют всех военнообязанных, несмотря на их должности.

Важно

"Как будто нас родили на убой": боец ВСУ жестко высказался о мобилизации в Украине

По словам облвоенкома, городские головы населенных пунктов Одесской области могут не бояться мобилизации, так как эта должность забронирована государством.

Александр Охрименко также прокомментировал работу представителей ТЦК в спортивных залах и торговых центров и вручение повесток в общественных местах.

"По моему мнению, границы для противника не существует, потому что защищать государство должен каждый на том уровне, на котором он может это делать. Информация в сети подается так, как выгодно некоторым категориям лиц, и в том числе и противнику, который раскручивает ее в свою сторону", — сказал он.

Военком отметил, что работники ТЦК и СП в Одесской области изучают эти случаи и каждый из них разбирают, чтобы в будущем избежать подобных ошибок.

Также Александр Охрименко отметил, что в течение месяца в Одессе призваны более 100 человек на контрактной основе. Что касается общего количества мобилизованных, то его военкомат не назвал, отметив лишь, что в Одессе достаточно военнообязанных, которые могут быть мобилизованными. Он отметил, что повестки вручаются там, где позволяет обстановка.

Напомним, что член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская предлагает вывести ТЦК из подчинения Сухопутных войск. По ее мнению, определенные полномочия нужно передать бригадам, которые умеют работать с людьми.

8 декабря народный депутат и секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко объяснил, почему работники ТЦК допускают насилие к военнообязанным мужчинам.