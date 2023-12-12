"Мери можуть не боятися": в одеському ТЦК розповіли, скільки депутатів мобілізували до ЗСУ

У військкоматі кажуть, що немає спеціальної категорії для призову, є військово-облікові спеціальності, які потребують у армії. Тому набирають тих, хто має ці спеціальності.

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На Одещині працівники ТЦК та СП мобілізували на сьогодні 104 депутати міських, селищних та сільських рад. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса повідомив начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко.

Він зауважив, що працівники центрів перевіряють усіх військовозобов'язаних попри їхні посади.

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За словами облвійськкома, міські голови населених пунктів Одещини можуть не боятися мобілізації, через те, що ця посада заброньована державою.

Олександр Охріменко також прокоментував роботу представників ТЦК у спортивних залах та торгових центрів і вручення повісток в громадських місцях.

"На мою думку, межі для противника не існує, бо захищати державу повинен кожен на тому рівні, на якому він може це робити. Інформація в мережі подається так, як вигідно деяким категоріям осіб, і зокрема, й противнику, який розкручує її в свій бік", — сказав він.

Військком зауважив, що працівники ТЦК та СП на Одещині вивчають ці випадки і кожен з них розбирають, щоб в майбутньому уникнути подібних помилок.

Також Олександр Охріменко зазначив, що впродовж місяця в Одесі призвані понад 100 людей на контрактній основі. Щодо загальної кількості мобілізованих, то її віськком не назвав, зазначивши лише, що в Одесі достатньо військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізованими. Він зауважив, що повістки вручаються там, де дає змогу обстановка.

Нагадаємо, що член комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська пропонує вивести ТЦК з підпорядкування Сухопутних військ. На її думку, певні повноваження потрібно передати бригадам, які уміють працювати з людьми.

8 грудня народний депутат і секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко пояснив, чому працівники ТЦК допускають насильство до військовозобов'язаних чоловіків.