"Я жду ответа": Зеленский рассказал, какой вопрос задал Орбану (видео)

Президент рассказал, что встреча в Аргентине не была спланированной. Он задал венгерскому премьеру Виктору Обрану один вопрос относительно Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине 10 декабря. Об этом известно из совместной конференции участников Саммита стран Северной Европы, которая прошла 13 декабря.

"Я не могу сказать, что это была особая встреча, или намеренно спланированная. У нас был диалог, это правда. И я думаю, что нам нужно организовать очень конструктивную встречу между нашими государствами", — сказал лидер.

Он подчеркнул, что Украина и Венгрия имеют общие границы, поэтому должны "разговаривать". Об этой необходимости, в частности, политики и поговорили. Зеленский подчеркнул, что он не видит "глобальной проблемы" в этом вопросе.

"Именно поэтому нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к такой идее", — отметил президент.

Также речь зашла о членстве Украины в Евросоюзе. Зеленский объяснил Орбану, что Венгрия не имеет причин блокировать его.

"Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять — дай мне одну причину. И я жду ответа", — вспомнил украинский лидер.

Запись пресс-конференции (об Орбане — с 18:25)

Напомним, 10 декабря Владимир Зеленский посетил Аргентину, чтобы посетить инаугурацию Хавьера Милея. Там он пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Виктор Орбан заявлял, что членство Украины в ЕС — не в интересах Венгрии. По его словам, мысль об этом является "абсурдной, бессмысленной и несерьезной".