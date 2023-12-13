Караулят с ПЗРК и винтовками: в домах Москвы появились пункты наблюдения за дронами, — СМИ

Так называемые пункты обороны от дронов и ракет начали фиксировать несколько недель назад. Они оборудованы компьютерами с мониторами и даже унитазами и раковинами.

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В Москве в десятках жилых домов появились пункты наблюдения за дронами. Там дежурят военные с ПЗРК и снайперским оружием. Об этом пишет российское издание "Верстка".

Отмечается, что на чердаках многоэтажек начали обустраивать так называемые пункты обороны от дронов и ракет. Они оборудованы ПЗРК, компьютерами с мониторами и даже унитазами и раковинами. Там ведется постоянное боевое дежурство бригадами из нескольких человек.

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"Двери обычно за решеткой, на замок закрыты. Там стоят у них компьютер, монитор, на нем видно, какую зону они контролируют, то есть там типа радара. Там еще ПЗРК и рядом чехлы от оружия, соответственно, снайперское оружие там есть, с оптикой, 100%", — рассказал один из собеседников "Верстки".

Как сообщают источники СМИ, такие пункты появились по меньшей мере месяц назад. Ранее уже распространялась информация, что на крышах в Москве и Подмосковье установлены системы противоракетной обороны, в частности, комплексы "Панцирь-С1" на крыше здания Минобороны. Еще одну систему ПВО зафиксировали в 10 километрах от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево по Рублево-Успенскому шоссе. Кроме этого сообщалось, что идет вырубка лесов в трех районах Москвы для размещения ПВО.

Напомним, что украинский военный раскрыл, какой ущерб нанесли атаки дронов в Москве. По приблизительным подсчетам, украинская армия потратила на запуски БпЛА около $5 млн, тогда как Россия потеряла гораздо больше.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Морозово Раменского района силы ПВО РФ уничтожили дрон, похожий на украинский БпЛА "Бобер".