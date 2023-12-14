Больше Европы: РФ ежемесячно может производить и ремонтировать до 150 танков

Государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гарисонс отметил, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети снабжения работали быстро и точно.

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Российская Федерация способна производить или ремонтировать до 150 танков в месяц. Это "гораздо больше", чем может сделать Европа. Об этом заявил государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гарисонс на Рижском форуме по безопасности, передает Delfi.

"Если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети снабжения работали быстро и точно", — отметил Харрисонс.

По его словам, можно увеличить количество солдат, но нужны вооружение, танки и другие образцы техники. Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз может с этим справиться, как и раньше.

РФ хватит 6 лет, чтобы подготовиться к войне с НАТО: детали

Напомним, ранее в аналитическом центре "Немецкое общество внешней политики" заявили, что после завершения интенсивных боев в Украине Российской Федерации понадобится около 6-10 лет, чтобы восстановить свои силы. Учитывая процессы, происходящие в России, она может увеличить свой военный потенциал настолько, чтобы иметь возможность начать полномасштабную войну против НАТО.

Аналитики отмечают, что в случае, если Россия не будет побеждена на поле боя и политический режим не претерпит изменений, Кремль направит все национальные ресурсы на быстрое восстановление армии и усиление ее потенциала.

Напомним, бывший офицер армии Великобритании, военный эксперт Гэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что несмотря на боевые действия в секторе Газа война в Украине имеет куда большее влияние на судьбу Европы.