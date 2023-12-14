ВСУ получили партию трофейной техники, брошенной россиянами под Херсоном (видео)

Военные эксперты отметили, что восстановление трофейной бронетехники — это трудоемкий и длительный процесс. Поэтому в строю ВСУ ее оказалось в разы меньше приведенных цифр в открытых источниках.

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Силы обороны Украины получили на вооружение партию трофейной техники, которую российские войска бросили на Херсонском направлении в 2022 году. В частности в украинские части прибыли БМП-1АМ "Басурманин", БМП-2 и БМД-2, артиллерийские орудия Д-44, а также несколько броневиков МТ-ЛБ. Об этом говорится в видеоматериале телестудии "Бриз".

В комментариях к видео сказано, что всю технику восстанавливали силами 31 отдельного ремонтно-восстановительного полка оперативного командования "Юг" при поддержке и помощи волонтеров. Кроме того ремонтники вооруженных сил работают над новой партией трофейной техники, которую оккупанты бросили под Херсоном в результате "непростого решения" российского командования.

По мнению обозревателей Defence Express, что данная информация свидетельствует о том, каким трудоемким и длительным процессом является восстановление трофейной бронетехники.

"Это трудоемкий и длительный процесс, который может занимать минимум несколько месяцев. Из-за чего количество фактически имеющейся техники в строю ВСУ оказалось в разы меньше ожидаемых цифр, приведенных в открытых источниках", — отметили эксперты.

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Также они сообщили, что по официальным данным на начало сентября 2023 на вооружении Сил обороны состоит всего лишь 837 единиц трофейной техники — 5% из которой были в неисправном состоянии, но пригодной для ремонта. При этом по данным ресурса Oryx украинские бойцы затрофеили 549 танков, 1000 бронемашин различных типов, 96 пушек, 107 САУ, 52 РСЗО и 125 инженерных машин.

"Когда враг бросает технику на поле боя, то довольно наивно ожидать, что это — сразу готовые к применению и действительно образцы, скорее наоборот. Поэтому процесс ремонта может длиться минимум несколько месяцев, с поправкой на то, что надо еще найти недостающие комплектующие", — подытожили обозреватели.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 декабря заявил, что немецкая оружейная компания Rheinmetall уже производит для Украины артиллерийские снаряды, а также получает на такое вооружение новые заказы.