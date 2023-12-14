Программа GCAP: Япония, Британия и Италия будут создавать самолет нового поколения

В рамках программы будет разработан стелс-истребитель нового поколения, которых заменит японские Mitsubishi F-2 и британские Eurofighter.

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Министры обороны Японии, Великобритании и Италии в четверг договорились о создании координационного органа для разработки истребителя нового поколения. Работы будут вестись в рамках программы Global Combat Air Program, которая была представлена в декабре прошлого года. Об этом 14 декабря сообщило агентство Kyodo News.

В переговорах принимали участия главы оборонных ведомств: Минору Кихара, Грант Шеппс и Гвидо Крозетто. Они подписали договор о разработке новейшего истребителя-невидимки со сверхзвуковыми возможностями, который, как ожидается, поступит в эксплуатацию к 2035 году.

По данным минобороны Великобритании, новый самолет будет оснащен "мощным радаром", способным предоставить в 10 000 раз больше данных, чем существующие системы, и обеспечить "преимущество в бою".

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В то же время японская сторона заявила, что Токио хочет создать преемника истребителей Mitsubishi F-2 Сил воздушной самообороны которые должны быть сняты с вооружения примерно в 2035 году. Всего планируется заменить 90 таких машин. Лондон также планирует заменить 240 истребителей Eurofighter.

Какие компании примут участие

Что касается подрядчиков, то согласно открытым данным:

британская Rolls-Royce будет отвечать за двигатели, британское подразделение Leonardo — за электронику, а MBDA UK — за вооружение;

в Японии Mitsubishi Heavy Industries будет выступать в качестве генерального подрядчика, IHI Corporation будет заниматься двигателями, а Mitsubishi Electric — электроникой;

в Италии генеральным подрядчиком будет Leonardo SpA, Avio Aero будет работать над двигателями, а MBDA IT также будет заниматься разработкой ракет.

Напомним, военные эксперты раскритиковали самолеты F-15EX. По мнению Майи Карлин эксперт в области авиации Майя Карлин, ВВС США допустили огромную ошибку, закупив 140 истребителей компании Boeing