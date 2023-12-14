"Уклонистов будут ловить": Ким объявил об усилении мобилизационных мероприятий на Николаевщине (видео)

Николаевщина, по словам Виталия Кима, показала лучший результат в Украине по мобилизации. С начала полномасштабного российского вторжения в регионе были мобилизованы 33 тысячи человек.

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В Николаевской области издали приказ об усилении мобилизационных мероприятий. Уклонистов будут ловить. Об этом в комментарии телеканалу "Мы-Украина" сказал Виталий Ким, председатель Николаевской ОГА.

По его словам, на Николаевщине не было рейдов представителей военкоматов по спортзалам и учреждениям отдыха.

"Мы издали совместные приказы, для полномочий, выдачи удостоверений, те вещи, которые сейчас недоработаны, мы доработали на областном уровне. Комиссии мобильные будут ездить, будут проверять, уклонистов будут ловить. Но при этом всем Николаевщина показала лучший результат в Украине по мобилизации, и я прежде всего благодарю людей. У нас процент, который проработан меньше, чем процент тех, кто после ВВК идет в Вооруженные силы", — сказал Виталий Ким.

Он добавил, что на сегодня на Николаевщине были мобилизованы 33 тысячи человек, из них них 21 тысяча отбыла в боевые части.

"99% бойцов, с которыми я общаюсь, считают, что забирать мужчин из спортзалов и клубов — это правильно", — добавил Ким.

Напомним, что в законодательство планируется внести правило о предоставлении отсрочки и права на увольнение для лиц с третьей группой инвалидности. Эта категория граждан будет призываться только на добровольной основе и сможет уволиться по собственному желанию.

Ранее сообщалось о том, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.