Дивизия ВДВ России понесла "исключительно большие потери" в Херсонской области, — Британия

В отчете британской разведке говорится, что дивизия ВДВ РФ в начале декабря 2023 года понесла исключительно большие потери и не смогла достичь поставленных целей во время своего "боевого дебюта".

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Российские воздушно-десантные войска понесли большие потери в Херсонской области. Речь идет о вновь сформированной 104-й гвардейской дивизии. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter 14 декабря.

В отчете говорится, что дивизия ВДВ РФ в начале декабря 2023 года понесла исключительно большие потери и не смогла достичь поставленных целей во время своего "боевого дебюта" в Херсонской области. Так, дивизия присоединилась к группировке оккупантов, которая пыталась выбить украинские войска из села Крынки на левом берегу Днепра. Однако 104 дивизия плохо себя показала, так как большинство военнослужащих были неопытными. Кроме того, ее недостаточно поддерживали авиация и артиллерия.

В Минобороны Великобритании заявили, что после этого инцидента многие российские военкоры призвали командующего Группой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку.

"Это удар по репутации Теплинского как одного из наиболее способных российских полевых командиров войны: в своей повседневной роли он также является командующим генералом ВДВ", — сказано в отчете.

Отчет Минобороны Великобритании Фото: Скриншот

Напомним, что украинские морпехи показали, как останавливают россиян под Крынками на Херсонщине. Морские пехотинцы ведут стрелковые бои с россиянами в лесистой местности на левом берегу Днепра, показано на видео 38-й ОБрМП. Также действуют дронами, доставая врага на расстоянии нескольких километров.