Хотел защитить мир от зла: на войне с Россией погиб боец Интернационального легиона (фото)

Патапили Хеваге Шехан Ранишка был другом погибшего жителя Млинова Тараса Коханюка. Бойца Интернационального легиона похоронят рядом с побратимом.

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В Донецкой области погиб боец Интернационального легиона территориальной обороны Украины Патапили Хеваге Шехан Ранишка. Об этом сообщил Млиновский поселковый совет в Facebook Ровненской области.

"Младший сержант ВСУ, командир 3 пехотного взвода, 3 пехотной роты ССО "Чарли" интернационального легиона с марта 2022 года в рядах ВСУ. Позывной "Дантист", — говорится в сообщении.

В совете заявили, что Ранишка был другом погибшего жителя Млинова Тараса Коханюка. Более того, он был другом семьи Коханюков. Украинские друзья называли его "Даня".

"Смыслом жизни погибшего Защитника было освобождение мира от зла. Кто знал погибшего военнослужащего, говорят о нем, что это человек прекрасной души, открытого и доброго сердца", — отметили в совете.

Сообщается, что 15 декабря ориентировочно в 11:00 траурный кортеж с телом погибшего воина будут встречать возле Млиновского лицея № 2. Далее его проведут "живым коридором" по улице Ровненской, улице Михайловской к Свято-Михайловской церкви, где состоится похорон и прощание.

"По согласованию с семьей погибшего воина похоронят на Млиновском кладбище (Слобода), рядом с могилой его военного командира, друга – Тараса Коханюка", — отметили в Млиновском поселковом совете.

Патапили Хеваге Шехан Ранишка Фото: Млинівська селищна рада/Facebook

Напомним, что 14 декабря стало известно, что на фронте погиб фехтовальщик Федор Епифанов. Парень начал защищать Украину от российских оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда ему только исполнилось 18 лет, рассказали в Национальной федерации фехтования.