Теперь не "Украина": в Воронеже отель демонтировал свою "проукраинскую" вывеску, — СМИ (фото)
Российские журналисты пишут, что ранее с фасада отеля сняли плакат "отель Украина". Впрочем, в администрации не планировали менять название, ведь не получали жалоб относительно названия от своих гостей.
В Воронеже местный отель решил демонтировать свою вывеску "Украина". Об этом пишет российское издание "Вести Воронеж".
Отмечается, что отель находится в центре города на ул. Арсенальной. На главном фасаде здания висела вывеска "отель Украина", однако слово "Украина" в заведении решили демонтировать.
Журналисты пишут, что нового названия заведения пока нет и в администрации отеля не захотели называть причину, по которой решили демонтировать вывеску. Также они не смогли сказать, когда именно ее сняли.
Несмотря на это, на сайте отеля остается старое название. Отмечается, что отель "Украина" входит в крупнейшую сеть гостиниц Воронежа "Мир гостиниц".
Издание пишет, что в августе прошлого года отель снял со своего фасада плакат с названием. Однако тогда администрация заведения говорила, что только планируют заменить вывеску на более новую. Также в отеле говорили, что не задумывались над изменением названия, ведь после начала войны в Украине не получали от гостей негативных отзывов относительно названия.
Как сообщают другие воронежские издания, также название гостиниц изменили и в других городах. К примеру в Севастополе отель "Украина" переименовали в "Симферополь Гранд-отель". Причиной такого решения называли якобы систематические украинские атаки дронами по жилым домам.
Кроме того, российские журналисты пишут, что отель с названием "Украина" также находился в столице России — Москве. В частности, его переименовали в Radisson Collection Hotel.
Напомним, 14 декабря в России сообщили об атаке беспилотников на воинские части. В Минобороны РФ отчитались о якобы девяти сбитых беспилотниках. Между тем украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что это был ответ оккупантам на обстрелы Украины.