Теперь не "Украина": в Воронеже отель демонтировал свою "проукраинскую" вывеску, — СМИ (фото)

Российские журналисты пишут, что ранее с фасада отеля сняли плакат "отель Украина". Впрочем, в администрации не планировали менять название, ведь не получали жалоб относительно названия от своих гостей.

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В Воронеже местный отель решил демонтировать свою вывеску "Украина". Об этом пишет российское издание "Вести Воронеж".

Отмечается, что отель находится в центре города на ул. Арсенальной. На главном фасаде здания висела вывеска "отель Украина", однако слово "Украина" в заведении решили демонтировать.

Журналисты пишут, что нового названия заведения пока нет и в администрации отеля не захотели называть причину, по которой решили демонтировать вывеску. Также они не смогли сказать, когда именно ее сняли.

Фото: Вести Воронеж

Несмотря на это, на сайте отеля остается старое название. Отмечается, что отель "Украина" входит в крупнейшую сеть гостиниц Воронежа "Мир гостиниц".

Фото: скриншот Фото: скриншот

Издание пишет, что в августе прошлого года отель снял со своего фасада плакат с названием. Однако тогда администрация заведения говорила, что только планируют заменить вывеску на более новую. Также в отеле говорили, что не задумывались над изменением названия, ведь после начала войны в Украине не получали от гостей негативных отзывов относительно названия.

Как сообщают другие воронежские издания, также название гостиниц изменили и в других городах. К примеру в Севастополе отель "Украина" переименовали в "Симферополь Гранд-отель". Причиной такого решения называли якобы систематические украинские атаки дронами по жилым домам.

Кроме того, российские журналисты пишут, что отель с названием "Украина" также находился в столице России — Москве. В частности, его переименовали в Radisson Collection Hotel.

Напомним, 14 декабря в России сообщили об атаке беспилотников на воинские части. В Минобороны РФ отчитались о якобы девяти сбитых беспилотниках. Между тем украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что это был ответ оккупантам на обстрелы Украины.