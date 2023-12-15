Пострадали 100 строителей и уборщиков: компании в Швеции обманывают украинских беженцев, — СМИ

По данным шведского профсоюза GS, 85-90% сезонных сотрудников в стране — мигранты, соглашающиеся выполнять работу, за которую не возьмутся местные граждане.

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Шведские компании эксплуатируют украинских беженцев, заманивая на работу, за которую впоследствии не платят в полном объеме. Об этом сообщает шведское медиа SVT.

По данным журналистов, кроме украинских беженцев, около сотни русскоязычных строителей и уборщиков, работавших в шведских компаниях, на собрании профсоюза в Стокгольме заявили, что их труд тоже эксплуатировали.

Около трети всех присутствующих на встрече — выходцы из Украины.

"Очень сложно, когда хочешь заработать денег на жизнь, но тебя обманывают", — объяснила одна из пострадавших Светлана Потын, которая с сыном переехала в Швецию после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В Украине женщина работала адвокатом, а в Швеции устроилась в страховую компанию. Но после нескольких месяцев работы работодатель не выплатил заработную плату в полном объеме, теперь она опасается, что останется без денег.

"Каждый месяц я жду зарплаты, но не получаю оговоренную сумму. Это не хорошо, я здесь одна со своим сыном, деньги нужны на покупку еды и чтобы заплатить за аренду жилья", — объяснила она.

Нина Кричун из Украины работала в нескольких клининговых компаниях. Некоторые из них так и не выплатили зарплату в полном объеме.

"Когда видишь такую несправедливость, Швеция уже не представляется такой привлекательной страной, как прежде", — объяснила она.

Павел Потын, работавший в торговой сфере, также сказал, что не получил всю сумму за весь период работы, сообщили в SVT. Романа Рамазанова, который приехал из Болгарии, обманули несколько работодателей.

"Я не чувствую раздражения уже, но уважения к ним нет, потому что это происходило достаточно долго", — сказал он.

По данным профсоюза GS, 85-90% сезонных сотрудников в Швеции — мигранты, соглашающиеся выполнять работу, за которую местные не возьмутся.

Напомним, что в Италии судят госслужащего, который требовал деньги у украинцев за якобы ускоренное оформление документов, тогда как в действительности для выходцев из Украины документы оформлялись в первую очередь.

Также сообщалось, что поток мигрантов в Польшу не останавливается. Иногда за сутки страна принимает по 15 тысяч украинцев.