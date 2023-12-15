Ракетный удар по Мариуполю: ВС РФ потеряли полсотни спецназовцев, — соцсети

На место дислокации, по которому был нанесен удар, несколько дней назад заехали новые бойцы, в частности, российские спецназовцы. Часть их должны были отправить на Угледар, часть — на Авдеевское направление, пишут в сети.

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Вечером 14 декабря в оккупированном Мариуполе произошла серия взрывов возле ТРЦ "Порт-Сити". Прилетело по базе ВС РФ, в результате чего погибли полсотни российских воинов. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

"В результате ракетного удара по месту расположения военных в районе ТРЦ "Порт-Сити" в Мариуполе погибли 52 человека, еще более 20 ранены. На место дислокации, по которому был нанесен удар, несколько дней назад заехали новые бойцы, в частности спецназовцы. Часть их должны были отправить на Угледар, часть — на Авдеевское направление фронта", — говорится в сообщении.

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Ночные взрывы в Мариуполе: оккупанты пожаловались на удары "западных" ракет, детали (фото, видео)

Оккупанты сетуют на то, что об информации о прибытии новой партии военных ВС РФ для войны против Украины быстро узнали на противоположной стороне и ударили ракетами прямо по месту размещения войск.

Кроме россиян повреждения получили по меньшей мере 10 единиц вражеской техники.

Напомним, что 14 декабря местные телеграм-каналы Мариуполя сообщили, был осуществлен удар по территории бетонного завода. Там, предположительно, разместились оккупанты.

12 декабря советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что ВС РФ перебрасывают военную технику через Мариуполь. Они перебросили более 12 грузовиков с БК и инженерным оборудованием, системы зарядки ПВО и несколько пустых тралов