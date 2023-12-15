Для отрывки котлована в Чернобыльской зоне использовалась машина МДК-3, которая применяется с 1980-х годов.

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Украинские военнослужащие вырыли противотанковый ров с помощью военно-инженерной машины МДК-3 недалеко от границы с Беларусью в Чернобыльской зоне. Об этом 14 декабря сообщило британское издание Sky News.

Окопы на границе с Беларусью

На опубликованных кадрах видно, как солдаты разрывают мерзлую землю с помощью бронемашины.

МДК-3 — машина для отрывки котлована МДК-3 — машина для отрывки котлована

МДК-3 — машина для отрывки котлована, которая используется с 1980-х годов. Ее спроектировал на базе многоцелевого тягача МТ-Т.

Напомним, что, по данным ISW, если российские войска захватят всю Украину, текущие силы НАТО не смогут противостоять атакам РФ. Расходы Вашингтона на безопасность границ Европы будут "астрономическими", при этом придется задействовать значительный парк самолетов-невидимок, которые предусмотрены на случай вторжения Китая на Тайвань.

Также сообщалось, что в ISW описали сценарий полной победы Украины и выхода к границам 1991 года. При этом Черное море можно будет считать озером НАТО. Вместе с тем ВС РФ полностью возьмут под контроль белорусскую армию.