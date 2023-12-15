Не Купянск: эксперт рассказал, какой город является целью для ВС РФ в Харьковской области

По словам Дмитрия Снегирева, противник хочет прорваться в город Изюм, чтобы потом попытаться взять под свой контроль соседний регион. Это может быть целью зимней кампании.

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Российские оккупанты поставили перед собой серьезную задачу, которая состоит в попытке прорыва в район Изюма Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Еспресо.TV" 15 декабря.

По его словам, активность ВС РФ на этом направлении имеет более глобальные цели. Они могут хотеть взять под свой контроль не только Купянск, но и город Изюм. Делается это с целью формирования ударной группировки, которая будет нависать над флангами ВСУ в Донецкой области.

На Купянско-Лиманском направлении противник сосредоточил около 120 тысяч личного состава и 1300 бронетехники. На Авдеевском направлении, к сравнению, находится 50 тысяч бойцов ВС РФ. Аналогичная ситуация и в районе Бахмута. На Запорожском направлении фиксируется до 75 тысяч оккупантов, продолжает военный эксперт.

"Поэтому, по моему убеждению, основной задачей оккупантов является прорыв не на Купянск, а в район Изюма с целью формирования ударной группировки, которая будет нависать над флангами ВСУ, которые сосредоточены в Донецкой области", — заявил Дмитрий Снегирев.

Отдельно было отмечено, что российские оккупанты намерены захватить стратегические пункты украинской обороны, среди которых также Славянск и Краматорск.

Это реинкарнация событий 2022 года, считает военный эксперт, когда группировка ВС РФ в районе Изюма считалась одной из самых боеспособных.

"И те события, которые происходят сейчас на Купянско-Лиманском направлении, нельзя отделять отдельно Купянское и Лиманское. Это свидетельствует о том, что оккупанты поставили целью полную оккупацию Донецкой области. По моему мнению, это и является планом зимней кампании армии РФ", — продолжает Дмитрий Снегирев.

К слову, сейчас под контролем ВС РФ находится 55% территории Донецкой области, говорит эксперт, а это можно считать поражением президента РФ Владимира Путина, ведь еще в сентябре 2022 года он "подписал указ" о так называемом вхождении региона в состав страны.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что в Харьковской ОВА рассказали, как собираются оборонять Купянск. По словам начальника военной администрации Олега Синегубова, противник продолжает "стабильные" обстрелы города, однако украинские военные делают все для того, чтобы не дать ВС РФ осуществить планы.