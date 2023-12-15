Оборонная политика, НАТО, военное образование, разминирование. Генерал Павлюк отчитался о работе в Минобороны в 2023 году

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Министерство обороны Украины реформирует Вооруженные силы, адаптирует их к вызовам современности и наращивает оборонные способности государства на будущее. Некоторые результаты этой работы в колонке для "УНИАН" назвал первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В Минобороны он курирует оборонную политику, интеграцию с НАТО, военное образование, гуманитарное разминирование, экологическую политику и военные технологии. "Каждое направление — сложная и многосложная работа, которая часто не дает быстрых результатов. Прежде всего, спасибо Президенту, Правительству и Министру за оказанное доверие. Спасибо команде, которая вместе со мной ежедневно делает все, чтобы его оправдать", — написал Александр Павлюк.

Он сообщил, что Минобороны готовится к получению новых образцов авиационной техники и уже имеет Сертификат признания НАТО по вопросам летной годности. В ведомстве созданы структуры по развитию современных систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и БпЛА. Одобрено 7 организаций по обучению пилотов, инструкторов и экзаменаторов для отрасли беспилотной авиации.

Разработана Стратегия менеджмента военного образования. Ее цель — подготовка мотивированного и хорошо обученного персонала. "Оборона государства — это прежде всего люди, которые хотят его защищать и имеют для этого необходимые компетенции и технические средства. Последние два года показали: нам нужны высокопрофессиональные командиры, способные вести за собой воинов в условиях современной войны", — заявил генерал-лейтенант.

Продолжается работа над Стратегией развития украинской армии будущего Future Force: уже определена и согласована с Международным секретариатом НАТО перспективная модель ВСУ. Разработана и одобрена Концепция разработки Дорожной карты взаимосовместимости с НАТО.

Также продолжается внедрение 4 военных стандартов НАТО по вопросам защиты окружающей среды. Обследовано 74 объекта Минобороны, на которых зафиксированы случаи нанесения вреда окружающей среде из-за агрессии РФ. Убытки превышают 312 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения подразделения ответственных органов власти разминировали 2610 кв. км территорий, более 8 тыс. км автомобильных дорог и линий электропередач, более 3 тыс. км железнодорожных путей и тому подобное. К разминированию привлечены 216 групп и более 1300 специалистов. Для дальнейших работ идентифицировали почти 25,8 тыс. га загрязненных территорий.

"Отражая полномасштабную агрессию, мы развиваем современный Сектор обороны, способный адекватно отвечать всем возможным вызовам. Хочу поблагодарить Силы Обороны Украины за еще один год мужества и несокрушимости. И заверить всех граждан в том, что высшее военно-политическое руководство делает все для укрепления нашей обороноспособности. Враг это чувствует и в дальнейшем будет чувствовать еще сильнее", — заявил Александр Павлюк.