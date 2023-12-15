Оборонна політика, НАТО, військова освіта, розмінування. Генерал Павлюк прозвітував про роботу в Міноборони у 2023 році

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Міністерство оборони України реформує Збройні сили, адаптує їх до викликів сучасності і нарощує оборонні спроможності держави на майбутнє. Деякі результати цієї роботи у колонці для "УНІАН" назвав перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

У Міноборони він курує оборонну політику, інтеграцію з НАТО, військову освіту, гуманітарне розмінування, екологічну політику і військові технології. "Кожний напрям — складна і багатоскладова робота, яка часто не дає швидких результатів. Перш за все, дякую Президентові, Урядові і Міністру за надану довіру. Дякую команді, яка разом зі мною щоденно робить усе, аби її виправдати", — написав Олександр Павлюк.

Він повідомив, що Міноборони готується до отримання нових зразків авіаційної техніки і вже має Сертифікат визнання НАТО з питань льотної придатності. У відомстві створено структури з розвитку сучасних систем ППО, радіоелектронної боротьби та БпЛА. Схвалено 7 організацій з навчання пілотів, інструкторів та екзаменаторів для галузі безпілотної авіації.

Розроблено Стратегію менеджменту військової освіти. Її мета — підготовка мотивованого і добре навченого персоналу. "Оборона держави — це перш за все люди, які хочуть її боронити і мають для того необхідні компетенції і технічні засоби. Останні два роки показали: нам потрібні високопрофесійні командири, здатні вести за собою воїнів в умовах сучасної війни", — заявив генерал-лейтенант.

Триває робота над Стратегією розвитку української армії майбутнього Future Force: вже визначено і узгоджено з Міжнародним секретаріатом НАТО перспективну модель ЗСУ. Розроблено та схвалено Концепцію розроблення Дорожньої карти взаємосумісності з НАТО.

Також триває впровадження 4 військових стандартів НАТО з питань захисту довкілля. Обстежено 74 об'єкти Міноборони, на яких зафіксовано випадки нанесення шкоди довкіллю через агресію РФ. Збитки перевищують 312 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення підрозділи відповідальних органів влади розмінували 2610 кв км територій, більше 8 тис. км автомобільних доріг і ліній електропередач, понад 3 тис. км залізничних колій, тощо. До розмінування залучені 216 груп та понад 1300 фахівців. Для подальших робіт ідентифікували майже 25,8 тис. га забруднених територій.

"Відбиваючи повномасштабну агресію, ми розбудовуємо сучасний Сектор оборони, здатний адекватно відповідати усім можливим викликам. Хочу подякувати Силам Оборони України за ще один рік мужності і незламності. І запевнити всіх громадян у тому, що вище військово-політичне керівництво робить усе для зміцнення нашої обороноздатності. Ворог це відчуває і надалі відчуватиме ще дужче", — заявив Олександр Павлюк.