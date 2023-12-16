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Военный Фокус Российско-украинская война

На Белгородщине в РФ руководство района подорвалось на мине: есть жертвы (фото)

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В авто находились заместитель главы района, глава администрации и еще один местный житель. Их доставили в больницу.

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В Белгородской области в России на мине подорвалось авто с чиновниками. Погиб заместитель главы администрации Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, который подорвался на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал он.

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"Мужчиной, который подорвался на мине", оказался заместитель главы администрации Краснояружского района и секретарь совета безопасности Краснояружского сельского поселения Игорь Бородаенко. Об этом пишет издание ASTRA.

Заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко Fullscreen
Заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко

Инцидент произошел 13 декабря на дороге в районе хутора Высокий. Автомобиль "УАЗ-Патриот", которым управлял Бородаенко, наехал на мину. Ему ампутировали ноги. Вместе с Бородаенко в машине находились глава администрации Вязовского сельского поселения и еще один житель Краснояружского района, они отделались ранениями и ушибами.

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Напомним, что в Украине погиб генерал-майор ВС РФ Владимир Завадский. Он мчался на трофейном авто ВСУ и подорвался на российской мине.

Ранее сообщалось, что россиянин подорвался, пытаясь захватить дрон СБУ под Авдеевкой. Украинский беспилотник не смог долететь до своей цели, однако российский военный сам спровоцировал взрыв.