Подорвался на мине: ВС РФ потеряли начальника разведки, который воевал в Сирии, — офицер ВСУ

Из российских некрологов можно узнать, что в Украине воюют жители Башкирии, Мордовии в РФ, а также граждане Таджикистана.

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ВС РФ потеряли на войне в Украине начальника разведки из Башкирии, который прибыл в Луганскую область и занимался разминированием. Кроме того, на российско-украинском фронте погибли спецназовцы (из Таджикистана и из Подмосковья) и военный, прибывший воевать из Мордовии. Об очередной партии "успешно демобилизованных" рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан на странице Facebook.

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В заметке указано, что начальника разведки звали Евгений Швалев, майор. Россиянин служил в 12 отдельной гвардейской бригаде Центрального военного округа и погиб во время боевых действий в Украине. Штефан не указал, когда именно произошло событие, однако на новостном портале UFA1RU некролог опубликовали в декабре 2022 года.

Евгений Швалев, майор разведки ВС РФ Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"

На портале Уфы рассказали о жизненном пути офицера разведки, который специализировался на разминировании. Например, он четыре месяца находился в Сирии, где действовал в составе российского контингента. С первых дней вторжения РФ находился на территории временно оккупированных частей Луганской области. Мужчина рассказывал семье, что снимает противотанковые минные заграждения возле железнодорожных путей. При этом жаловался, что мин слишком много — 150 шт. на перегоне в 50 км.

Во время похорон гражданам показали медали, которые Швалев получил на службе в ВС РФ. На красной подушечке погибшего в Украине россиянина — 12 наград.

Евгений Швалев, захоронение в Башкирии Фото: ufa1.ru Ордена Евгения Швалева, который погиб в Украине Фото: ufa1.ru

Штефан также сообщил о еще трех военных ВС РФ, убитых во время вторжения.

Офицер спецназа Бахтовар Орипов — звание и подразделение не известны. На портале "Радио Озоди" написали, что его похоронили 13 декабря 2023 года. Указали, что мужчине было 30 лет, он приехал воевать в Украину из Таджикистана. При этом имел паспорт РФ и учился в Рязанском военном училище.

Бахтовар Орипов, офицер спецназа ВС РФ из Таджикистана

Еще одна потеря ВС РФ — младший лейтенант Лазарев Максим, заместитель командира группы специального назначения. В Telegram-канале "Не жди меня из Украины" указывается, что он прибыл на войну из Иванова и служил в 215 отдельном гвардейском разведывательном батальоне. Дата сообщения о смерти — 13 декабря 2023 года.

Лазарев Максим, лейтенант ВС РФ из Иванова Лазарев Максим, военный ВС РФ

Четвертый фигурант сообщения Штефана — лейтенант Радмир Жалимов. В сети сообщили, что он приехал убивать украинцев из города Саранск в Республике Мордовия.

Радмир Жалимов, лейтенант ВС РФ

Потери ВС РФ — детали

Отметим, согласно официальным данным Генштаба ВСУ Россия во время боевых действий потеряла 343 890 человек. Между тем западные разведки уточнили, что может идти речь о 350 тыс. погибших или раненых россиян. Указали, что это 98% того количества военных ВС РФ, которые начали вторжение в феврале 2022 года.

Напоминаем, 14 декабря президент РФ Владимир Путин озвучил размер российского войска, которое воюет в Украине. Слова главы Кремля прозвучали на традиционном прямом эфире "Итоги года", во время которого россияне интересовались самыми неожиданными вопросами.