Хотят наступать на Харьков: ВС РФ бронегруппами второй день атакуют Синьковку, — Bild (видео)

По словам военного обозревателя Юлиана Репке, в атаке на позиции ВСУ участвуют танки и БТР. Журналист считает, что оккупанты серьезно настроены на наступление на Харьков.

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Российские войска активизировались под Купянском в Харьковской области и не теряют надежду захватить Харьков. Кадрами с передовой поделился в Х (Twitter) военный обозреватель Bild Юлиан Репке. Частично эту информацию подтверждают и в Генштабе ВСУ.

По его словам, российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

"Девять российских танков и БТР атакуют Синьковку к северу от Купянска. Массированный наземный штурм второй день подряд. Россияне серьезно настроены на наступление на Харьков", — написал Репке.

Видео наступления ВС РФ на Синьковку

Видео и информацию обозреватель взял у одного из Twitter-блогеров. Еще один Telegram-канал "Розвідка Ноєм" сообщает, что под Синьковкой максимально напряженная ситуация. ВС РФ "прут колоннами уже второй день".

Также он отмечает, что украинские бойцы делают все, чтобы уничтожить данные колонны и говорит о помощи "птичек" (видимо, беспилотников), которые помогают вовремя выявить и скорректировать артиллерию.

В Генштабе ВСУ частично подтвердили данную информацию Репке. Согласно оперативной информации по состоянию на 10.00 16 декабря 2023 года, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук сообщил, что всего за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Сиверском и Слобожанском направлениях, по словам Ковальчука, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Ориентировочные потери противника за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ составили: 930 российских оккупантов, 14 танков, 13 боевых бронированных машин, 1 артиллерийская система, 12 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатая ракета, 11 автомобилей и 1 единица специальной техники.

Также начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время телемарафона пояснил, в чем важность Купянска.

"Купянск – это важный узловой логистический центр и он может быть плацдармом для наступления противника на запад – в сторону неоккупированной Украины", — отметил Фитьо. По его словам, потери оккупантов в районе Купянска "достаточно серьезные".