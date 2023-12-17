Любые переговоры предусматривают "капитуляцию": мирный диалог с Украиной не в планах РФ, — ISW

Недавние заявления российского дипломата Дмитрия Полянского согласуются с оценками американских аналитиков, которые не видят признаков того, что Москва всерьез заинтересована в переговорах с Киевом.

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский недвусмысленно разъяснил недавние заявления об Украине высокопоставленных российских чиновников. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 16 декабря.

Слова Полянского согласуются с оценками американских аналитиков, которые не видят признаков того, что в России всерьез стремятся к переговорам с Украиной.

16 декабря Полянский заявил, что Киев упустил свою возможность договориться о "выгодном" урегулировании, и что любая возможная "сделка" с РФ теперь предполагает только "капитуляцию" Украины.

Заявление Полянского вполне объясняет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который на днях сказал то же самое, но несколько более завуалировано.

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что максималистские цели России в Украине, которые равносильны полной капитуляции Украины и Запада, остаются неизменными.

Путин также ответил на вопрос французского корреспондента во время "Прямой линии" о возможных планах поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил, что у него с Макроном были хорошие рабочие отношения, но Макрон это прекратил.

15 декабря президент Франции заявил, что поговорит с Путиным, если у того появятся "серьезные предложения" по достижению мира в Украине.

Напомним, что в своих нападках на Байдена Трамп цитировал Путина, хвалил Орбана, а Ким Чен Ына назвал "очень любезным".

Также сообщалось о том, как долго европейские страны вступали в ЕС и сколько придется ждать Украине.