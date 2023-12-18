Смертельное ДТП с военными на Львовщине: ГБР начало расследование (видео)

Авария произошла 16 декабря на трассе Киев-Чоп. В автомобиле ехали полковник, подполковник и солдат Госспецтрансслужбы, которые находились на Львовщине в служебной командировке.

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ГБР расследует аварию во Львовской области, в которой погибли четыре человека, среди которых трое военнослужащих. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения ПДД с участием военного транспорта. Собственно, авария произошла днем 16 декабря на трассе Киев-Чоп в Стрыйском районе Львовской области.

По информации следствия, погибшие ехали в автомобиле воинской части. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Сейчас в рамках следствия проводятся экспертизы и устанавливаются все обстоятельства аварии.

Авария с участием военных: что известно

Как сообщили в Государственной специальной службе транспорта, в аварии на Львовщине погибли полковник, подполковник и солдат Госспецтрансслужбы. Они находились в области в служебной командировке. Также, как пишут местные СМИ, в автомобиле находилась жительница Славянска.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали журналистам, что из-за полученных травм водитель и пассажиры автомобиля погибли на месте аварии до приезда медицинских работников.

Водителю грузовика диагностировали острую реакцию на стресс. Ему оказали помощь на месте аварии, впрочем ехать в медучреждение он отказался.

Напомним, СМИ сообщали, что судья, который в Киеве сбил нацгвардейца, во избежание ареста на квартиру и автомобиль переоформил имущество на свою жену. В частности, после этого он официально развелся с ней.

Также 18 декабря иностранные медиа сообщали, что в США неизвестная машина въехала в припаркованный автомобиль охраны Джо Байдена. Президент США и его жена не пострадали.