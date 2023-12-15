Судья Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца, придумал, как избежать ареста имущества, — СМИ

Семья погибшего военного Вадима Бондаренко не успела наложить арест на имущество судьи до того, как он развелся и переписал его на жену.

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Судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, который на блокпосту в Киеве насмерть сбил нацгвардейца, придумал, как избежать ареста имущества. Об этом пишет издание "Бабель".

Он переоформил его на жену и развелся с ней. 12 декабря переписал на теперь уже экс-супругу Людмилу квартиру в Святошинском районе Киева площадью 68,8 кв. метров и машиноместо. В тот же день Людмила Тандыр переписала на мужа свой земельный участок в Киевской области площадью 12 соток. Машина "Лексус", на которой глава Макаровского суда сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, принадлежала его жене.

Согласно декларации, Тандыр имел в собственности только квартиру и машиноместо. Имущество после развода супруги поделили. Развод оформил Святошинский суд 6 декабря. Иск подала жена Тандыра, а сам он не возражал. Также Людмила Тандыр подала на алименты.

Семья погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко не успела наложить арест на имущество судьи до того, как он развелся и переписал его на жену. Только 20 ноября от них в Святошинский суд поступило заявление об аресте имущества судьи.

Судья, который слушает дело против Тандыра, сказал, что рассмотрит вопрос только после того, как заслушает показания родственников погибшего.

Отец и родной брат погибшего выступили в суде 20 ноября. 4 декабря на судебном заседании должна была выступить вдова Анна. Адвокаты Тандыра не явились на заседание, объяснив свое отсутствие тем, что участвуют в другом процессе.

Дело судьи Тандира

26 мая 2023 года на блокпосту в Киеве судья Макаровского суда сбил военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко. От полученных травм он скончался на месте. Судью задержали — он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

Позже стало что судья Алексей Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну. Так он пытался скрыть, что на момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена сбитого на блокпосту нацгвардейца Вадима Бондаренко Анна нашла на своем счету анонимные переводы . Выяснилось, что их делали родственники обвиняемого.