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Украина

Судья Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца, придумал, как избежать ареста имущества, — СМИ

новости Киева, судья, алексей тандыр, дтп, имущество
Судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр

Семья погибшего военного Вадима Бондаренко не успела наложить арест на имущество судьи до того, как он развелся и переписал его на жену.

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Судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, который на блокпосту в Киеве насмерть сбил нацгвардейца, придумал, как избежать ареста имущества. Об этом пишет издание "Бабель".

Он переоформил его на жену и развелся с ней. 12 декабря переписал на теперь уже экс-супругу Людмилу квартиру в Святошинском районе Киева площадью 68,8 кв. метров и машиноместо. В тот же день Людмила Тандыр переписала на мужа свой земельный участок в Киевской области площадью 12 соток. Машина "Лексус", на которой глава Макаровского суда сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, принадлежала его жене.

Согласно декларации, Тандыр имел в собственности только квартиру и машиноместо. Имущество после развода супруги поделили. Развод оформил Святошинский суд 6 декабря. Иск подала жена Тандыра, а сам он не возражал. Также Людмила Тандыр подала на алименты.

Семья погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко не успела наложить арест на имущество судьи до того, как он развелся и переписал его на жену. Только 20 ноября от них в Святошинский суд поступило заявление об аресте имущества судьи.

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Судья, который слушает дело против Тандыра, сказал, что рассмотрит вопрос только после того, как заслушает показания родственников погибшего.

Отец и родной брат погибшего выступили в суде 20 ноября. 4 декабря на судебном заседании должна была выступить вдова Анна. Адвокаты Тандыра не явились на заседание, объяснив свое отсутствие тем, что участвуют в другом процессе.

Дело судьи Тандира

26 мая 2023 года на блокпосту в Киеве судья Макаровского суда сбил военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко. От полученных травм он скончался на месте. Судью задержали — он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

Позже стало что судья Алексей Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну. Так он пытался скрыть, что на момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена сбитого на блокпосту нацгвардейца Вадима Бондаренко Анна нашла на своем счету анонимные переводы . Выяснилось, что их делали родственники обвиняемого.