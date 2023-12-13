Находится в СИЗО: судья, который насмерть сбил бойца НГУ, продолжает получать зарплату, — СМИ

Алексей Тандыр получает зарплату в Макаровском районном суде Киевской области. Между тем, надбавки за выслугу лет и за научную степень с судьи сняли.

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Судья Алексей Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве, продолжает получать зарплату, несмотря на то, что уже полгода находится в СИЗО. Об этом пишет издание "Бабель".

Как сообщили изданию в Территориальном управлении Государственной судебной администрации в Киевской области, Алексей Тандыр получает зарплату в Макаровском районном суде Киевской области.

В ответе на журналистский запрос отмечается, что судье продолжают начислять должностной оклад в размере 63 тысячи гривен с момента аварии на блокпосте в Киеве. Между тем, надбавки за выслугу лет и за ученую степень с Тандыра сняли. Их не выплачивают с июня 2023 года. Также судье не выплачивают надбавку за административную работу, поскольку после ареста он сложил с себя полномочия председателя суда.

Заработная плата Тандыра с надбавками составляла примерно 100 тысяч гривен. С марта по май 2023 года Тандыр получил вознаграждение на общую сумму 305 867 гривен.

Дело судьи Тандира

26 мая на блокпосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Макаровского суда сбил на блокпосту военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко. От полученных травм он скончался на месте. Виновника ДТП Алексея Тандыра задержали — он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

Позже стало что судья Алексей Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну. Таким образом он пытался смахивать с анализами, чтобы скрыть, что на момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена сбитого на блокпосту нацгвардейца Вадима Бондаренко Анна нашла на своем счету анонимные переводы . Выяснилось, что их делали родственники обвиняемого.