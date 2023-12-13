Перебуває в СІЗО: суддя, який на смерть збив бійця НГУ, продовжує отримувати зарплату, — ЗМІ

Олексій Тандир отримує зарплату в Макарівському районному суді Київської області. Між тим, надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з судді зняли.

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Суддя Олексій Тандир, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Києві, продовжує отримувати зарплату попри те, що вже пів року перебуває в СІЗО. Про це пише видання "Бабель".

Як повідомили виданню в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Київській області, Олексій Тандир отримує зарплату в Макарівському районному суді Київської області.

У відповіді на журналістський запит зазначається, що судді продовжують нараховувати посадовий оклад у розмірі 63 тисячі гривень з моменту аварії на блокпості в Києві. Між тим, надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з Тандира зняли. Їх не виплачують від червня 2023 року. Також судді не виплачують надбавку за адміністративну роботу, оскільки після арешту він склав із себе повноваження голови суду.

Заробітна плата Тандира з надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. Від березня до травня 2023 року Тандир отримав винагороду на загальну суму 305 867 гривень.

Справа судді Тандира

26 травня на блокпосту в Києві сталася смертельна ДТП. Суддя Макарівського суду збив на блокпосту військовослужбовця НГУ Вадима Бондаренка. Від отриманих травм він помер на місці. Винуватця ДТП Олексія Тандира затримали — він відмовлявся проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

Пізніше стало що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину. У такий спосіб він намагався змахлювати з аналізами, щоб приховати, що на момент смертельної ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Дружина збитого на блокпості нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна знайшла на своєму рахунку анонімні перекази. З'ясувалося, що їх робили родичі обвинувачуваного.