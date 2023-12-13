Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Перебуває в СІЗО: суддя, який на смерть збив бійця НГУ, продовжує отримувати зарплату, — ЗМІ

новини києва, суддя тандир, суддя збив нацгвардійця, дтп, сізо, зарплата, надбавки
Суддя Олексій Тандир

Олексій Тандир отримує зарплату в Макарівському районному суді Київської області. Між тим, надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з судді зняли.

Related video

Суддя Олексій Тандир, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Києві, продовжує отримувати зарплату попри те, що вже пів року перебуває в СІЗО. Про це пише видання "Бабель".

Як повідомили виданню в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Київській області, Олексій Тандир отримує зарплату в Макарівському районному суді Київської області.

Fullscreen

У відповіді на журналістський запит зазначається, що судді продовжують нараховувати посадовий оклад у розмірі 63 тисячі гривень з моменту аварії на блокпості в Києві. Між тим, надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з Тандира зняли. Їх не виплачують від червня 2023 року. Також судді не виплачують надбавку за адміністративну роботу, оскільки після арешту він склав із себе повноваження голови суду.

Fullscreen

Заробітна плата Тандира з надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. Від березня до травня 2023 року Тандир отримав винагороду на загальну суму 305 867 гривень.

Справа судді Тандира

26 травня на блокпосту в Києві сталася смертельна ДТП. Суддя Макарівського суду збив на блокпосту військовослужбовця НГУ Вадима Бондаренка. Від отриманих травм він помер на місці. Винуватця ДТП Олексія Тандира затримали — він відмовлявся проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

Пізніше стало що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину. У такий спосіб він намагався змахлювати з аналізами, щоб приховати, що на момент смертельної ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Дружина збитого на блокпості нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна знайшла на своєму рахунку анонімні перекази. З'ясувалося, що їх робили родичі обвинувачуваного.