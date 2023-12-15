Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, вигадав, як уникнути арешту майна, — ЗМІ

Родина загиблого військового Вадима Бондаренка не встигла накласти арешт на майно судді до того, як він розлучився і переписав його на дружину.

Related video

Суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир, який на блокпосту в Києві на смерть збив нацгвардійця, вигадав, як уникнути арешту майна. Про це пише видання "Бабель".

Він переоформив його на дружину і розлучився з нею. 12 грудня переписав на тепер вже ексдружину Людмилу квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. метрів і машиномісце. Того ж дня Людмила Тандир переписала на чоловіка свою земельну ділянку в Київській області площею 12 соток. Машина "Лексус", на якій голова Макарівського суду збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, належала його дружині.

Згідно з декларацією, Тандир мав у власності тільки квартиру й машиномісце. Майно після розлучення подружжя поділило. Розлучення оформив Святошинський суд 6 грудня. Позов подала дружина Тандира, а сам він не заперечував. Також Людмила Тандир подала на аліменти.

Родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка не встигла накласти арешт на майно судді до того, як він розлучився і переписав його на дружину. Лише 20 листопада від них до Святошинського суду надійшла заява про арешт майна судді.

Суддя, який слухає справу проти Тандира, сказав, що розгляне питання лише після того, як заслухає свідчення родичів загиблого.

Батько та рідний брат загиблого виступили в суді 20 листопада. 4 грудня на судовому засіданні мала виступити вдова Анна. Адвокати Тандира не з’явилися на засідання, пояснивши свою відсутність тим, що беруть участь в іншому процесі.

Справа судді Тандира

26 травня 2023 року на блокпосту в Києві суддя Макарівського суду збив військовослужбовця НГУ Вадима Бондаренка. Від отриманих травм він помер на місці. Суддю затримали — він відмовлявся проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

Пізніше стало що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину. Так він намагався приховати, що на момент смертельної ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Дружина збитого на блокпості нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна знайшла на своєму рахунку анонімні перекази. З'ясувалося, що їх робили родичі обвинувачуваного.