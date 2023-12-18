Львовянину, который сбил военного на блокпосту, грозит до 8 лет заключения (фото)

Авария произошла 13 ноября на в Ровенской области. В результате полученных травм военному ампутировали конечность. В прокуратуре говорят, что водитель своей вины в содеянном не признает.

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Жителю Львова, который сбил на блокпосту на военного, грозит до 8 лет заключения. Об этом сообщают в Ривненской областной прокуратуре.

Авария произошла 13 ноября на трассе Киев — Чоп. Тогда правоохранители сообщали, что львовянин не справился с управлением и сбил на блок-посту 40-летнего военнослужащего ТрО.

После этого водитель въехал в служебный автомобиль, который был припаркован неподалеку. Отмечалось, что житель Львова по внешним признакам был трезвым, однако у него отобрали материал для анализов. Военный был госпитализирован с открытым переломом ноги и гематомами.

Фото: Нацполиция

Впрочем, на сегодня в прокуратуре сообщают, что в результате травм у мужчины была ампутирована конечность. Также отмечается, что водитель не выбрал безопасную скорость и въехал в шлагбаум возле пункта патрульной полиции "Корец".

Фото: Нацполиция

Сейчас прокуроры направили обвинительный акт в отношении мужчины в суд. Отмечается, что он своей вины в содеянном не признает. Также на водителя подали иск в суд о возмещении 164 тысяч гривен за лечение раненого военного.

Напомним, в октябре водитель сбил 47-летнего военного на блокпосту на въезде в столицу. От полученный травм мужчина погиб на месте происшествия.

Также в начале ноября сообщалось о еще одной аварии на блокпосте. На Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника. В полиции говорили, что водитель наехал на пострадавшего, когда обгонял автомобиль, который остановили для проверки.