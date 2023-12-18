Дома и земля в Буковеле на 52 млн грн: суд перед государству имущество Ровненского военкома

По данным ГБР, а АРМА передали 8 домов и два земельных участка общей площадью 780 квадратных метров на горнолыжном курорте в Ивано-Франковской области.

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Суд передал имущество руководителя Ровненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка в Национальное агентство по вопросам выявления активов (АРМА). Его подозревают в незаконном обогащении и избиении военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Стоимость переданного имущества оценивается в 51 миллион 700 тысяч гривен. Среди них:

земельный участок с жилым домом площадью 280 квадратных метров в Буковеле (село Поляница, Ивано-Франковская область;

7 домов общей площадью почти 500 квадратных метров на горнолыжном курорте;

земельный участок площадью около половины гектара в поселке Ланчин, Ивано-Франковская область, с домом на 316 квадратных метров;

два грузовых автомобиля.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

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Прятал дома в Буковеле: ГБР обнаружило у ровненского военкома имущества на 46 млн грн (фото)

В чем подозревают военкома

В июле в СМИ появилось видео, где председатель Ровненского областного ТЦК Сергей Луцюк бьет палкой одного из своих подчиненных. Позже выяснилось, что запись была сделана другим сотрудником, который также работает в ТЦК.

ГБР выявило много недвижимости и транспортные средства, зарегистрированные на дальних родственников военкома.

Луцюк подозревается в применении насилия и грабеже в отношении подчиненного (ст. 426-1, ст. 186 УК Украины). Также ему предъявлено подозрение в приобретении активов, превышающих его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины). Он находится под стражей без возможности освобождения под залог. После каждого продления меры пресечения адвокат подозреваемого пытается оспорить решение суда, отметили в ГБР. Военкому грозит до 12 лет тюрьмы.