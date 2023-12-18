Несколько раз меняли дислокацию, было около пяти кабинетов: Маляр о прослушке Залужного (видео)

По словам экс-заместительницы министра обороны Анны Маляр, информация может собираться и для врага, и для защиты государственных интересов.

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Представители украинского руководства отдают себе отчет в том, что их могут прослушивать. Так высказалась бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр после сообщений о возможной прослушке в кабинете, где должен был работать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает NV.

Маляр отметила, что порой на общем фоне политических историй забывают, что в ведение спецслужб входит противодействие информационным утечкам.

По соображениям безопасности с начала полномасштабного вторжения представители Минобороны и Генштаба выехали из своих официальных помещений, хотя они были специальным образом подготовлены для работы с гостайной и прочей секретной информацией.

"Мы несколько раз меняли дислокацию. У меня за время полномасштабного вторжения было около пяти, кажется, кабинетов, разных локаций", — объяснила бывшая сотрудница Минобороны, добавив, что схожая практика распространялась и на главнокомандующего.

По ее словам, в помещениях, в которых работают с информацией, относящейся к категории гостайны, заходят без телефонов, папок и сумок.

"Там любой шум заглушается. Технически сделано так, что ни туда не может проникнуть никакой звук или сигнал, ни оттуда выйти", — объяснила она.

Подобные помещения есть у каждого, кто с этой информацией работает, вместе с тем существует человеческий фактор и сопряженные с этим утечки. Теперь нужно найти виновного, сказала Маляр.

"Государство — обезличенный механизм: там есть должность, а не фамилия — и специальные службы, например служба военной контрразведки или СБУ, их задача вне зависимости от того, кто на должности, какая фамилия у человека, охранять гостайну и госинтересы от посягательства тех, кто занимает ту или иную должность", — объяснила Маляр.

"Все, кто на этих должностях, знают, что их контролируют. Не нужно волноваться. Валерий Федорович очень осведомленный человек, не думаю, что он просто так на-гора выдает и что-то говорит и это легко считать. Нет, конечно", — объяснила она.

На вопросы журналиста, могли ли сотрудники СБУ установить прослушивающее устройство, Маляр ответила, что нужно вначале выяснить, было ли вообще устройство, о котором идет речь.

Маляр уточнила, что информация может собираться и для того, чтобы передаваться врагу, и чтобы защитить государственные интересы.

Как утекает информация из госведомств Украины

По словам Маляр, зачастую информационные утечки случаются по недомыслию.

Анна Маляр — о так называемой прослушке Залужного и утечках данных

"Что там говорить, мы иногда с вами в эфирах видели, что военные выходят из мест битв и рассказывают планы подразделений на завтра и послезавтра. Такое было — и срывались операции на самых горячих направлениях. У нас несколько раз это было", — объяснила бывшая сотрудница Минобороны. Точно так же информация просачивается и из штабов.

"У нас даже госслужащие раскрывают информацию, потому что у нас бесконечная гонка за лайками и хорошими новостями", — объяснила Маляр.

Напомним, что Залужный прокомментировал сообщения об установленной в его кабинете прослушке.

Также сообщалось, что, бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ сворачивают ряд операций до появления F-16 в Украине, которые "все изменят".