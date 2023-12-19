"Боеспособность снижается": ВС РФ вывозят технику и солдат из Крыма на фронт, – "Атеш" (фото)

По данным подполья, из-за отсутствия четкого руководства, а также дезертирства ряда офицеров создается возможность для наступательных операций украинских военных.

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Партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение российской техники и военных из временно оккупированного Крыма на линию фронта. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Оккупанты вывозят технику и солдат из Крыма на фронт

В частности, колонна грузовиков "КАМАЗ" с военным персоналом Российской Федерации направлялся на север от города Евпатория.

Согласно данным партизан, перебрасывание происходит на фоне значительных потерь у окупантов, что усиливает дезорганизацию во вражеских рядах.

"Имеем информацию о том, что из-за отсутствия четкого руководства, а также дезертирства ряда офицеров, боеспособность противника снижается, что создает фон для наступательных операций украинских военных", — отметили в "Атеш".

Оккупанты вывозят технику и солдат из Крыма на фронт

Напомним, 14 декабря стало известно, что украинские партизаны провели успешный ночной рейд по улицам Москвы, в частности "Атеш" проник в воинскую часть Национальной гвардии России, которая расположена на улице Проектируемый проезд 4579, 56. Подполью удалось отснять несколько "интересных материалов", их уже передали Вооруженным силам Украины.

11 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке воинской части Росгвардии в Котовске Тамбовской области. Партизанам удалось завербовать российского офицера из строевой части, он поделился важными списками и информацией. Также стало известно, что часть подразделений Росгвардии задействована в войне против Украины, в результате потери некоторых из них достигают 70%.