"Могли бы принести пользу на фронте": майор ВСУ Жорин высказался о мобилизации заключенных

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что на мобилизованных заключенных можно было бы переложить лишь "часть задач". Однако он убежден, что от таких людей была бы польза на фронте.

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Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорин рассказал подробнее об идее мобилизовать заключенных в Украине. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 19 декабря.

"Я абсолютно за такую историю, но надо понимать, что это достаточно сложный человеческий ресурс, есть определенные особенности в работе с этой категорией", — написал военнослужащий.

Он отметил, что в первую очередь речь идет о дисциплине.

"Безусловно, нельзя было бы рассчитывать на них в полном объеме, но часть задач возложить — вполне возможно", — подчеркнул Жорин.

По его словам, заключенные были бы полезными на передовой. Однако это возможно лишь при условии правильного подбора кадровых офицеров, которые бы такими подразделениями руководили, и вообще всего командного состава.

Публикация Максима Жорина от 19 декабря Фото: Скриншот

Напомним, ранее Максим Жорин заявил, что не против создания в Украине боевых отрядов из заключенных как в РФ. По его словам, такое решение помогло бы закрыть одновременно "несколько вопросов", в частности нехватку человеческого ресурса в армии и "неоправданную" трату средств на этих людей.

По данным СМИ, Россия отправила на войну в Украину уже более 100 тысяч заключенных из своих колоний. Только ЧВК "Вагнер" за 2022 год завербовала почти 50 тысяч заключенных.