Израиль предлагает боевикам ХАМАС ввести новое перемирие, — СМИ

Иерусалим, по данным журналистов, хочет приостановить боевые действия для проведения обмена заложниками. В группу освобожденных должны войти женщины, мужчины в возрасте от 60 лет, больные или тяжело раненые граждане, нуждающиеся в помощи.

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Израиль предложил ХАМАС условия перемирия на одну неделю, чтобы заставить освободить около 40 заложников. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и еще один источник.

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Согласно предложению Израиля, как говорится в сообщении, в группу освобожденных должны войти женщины. Также это касается мужчин в возрасте от 60 лет, больных или тяжело раненых заложников, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

"Это предложение, сделанное через катарских посредников", — сообщило издание.

Израильские официальные лица рассказали, что благодаря этому плану Израиль соглашается на временное прекращение огня минимум на одну неделю. Это первое предложение страны после срыва соглашения в прошлом месяце, которое привело к семидневному прекращению огня и освобождению более 100 заложников.

Освобождение палестинских заключенных, как предположил Израиль, также возможно. Это касается осужденных за более серьезные нападения на страну, чем те, которые были освобождены по предыдущему соглашению. Есть десятки таких палестинских заключенных, которые болеют или уже пожилого возраста — их можно было бы освободить, следуя гуманитарному соглашению.

Около 130 израильтян и иностранных граждан и в дальнейшем все еще удерживаются в заложниках на территории Газы. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, заявил во вторник, что среди них есть американцы. По его словам, удерживаются восемь граждан.

Усама Хамдан, официальный представитель ХАМАСа, 5 декабря заявил на пресс-конференции, что группировка отказывается от переговоров с Израилем. Он призвал прекратить операцию ЦАХАЛ в секторе Газа для возобновления обсуждений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что события в Газе не стоит сравнивать с войной в Украине. По его словам, нельзя сопоставлять события в Газе с тем, что происходит в Украине, поскольку война в Украине не началась с террористической атаки людей с украинским гражданством на территории РФ.