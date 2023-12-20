Более 350 снарядов за сутки: ВС РФ атаковали Херсонскую область, много раненых (фото)

Враг атаковал беспилотниками жилые дома в Херсоне. Ранения получили девять человек, среди которых четверо детей. Всего по области оккупанты за сутки выпустили 356 снарядов.

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Российские военные в очередной раз накрыли огнем Херсонскую область. Оккупанты выпустили по области более 350 снарядов. Об этом сообщает председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Россия атаковала Херсонскую область минометами, артиллерией, авиацией, беспилотниками и "Градами". Всего 19 декабря они совершили 82 атаки и выпустили 356 снарядов, из которых 36 — по Херсону.

Фото: Прокуратура Херсонской области

В результате обстрелов были попадания в жилые кварталы. Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры, заведению профтехобразования, садику, медучреждению, почтовому отделению и лодочной станции в Херсоне.

Фото: Прокуратура Херсонской области

По словам Александра Прокудина ранения получили 16 человек. Украинскими средствами противовоздушной обороны над подконтрольной частью области было сбито шесть иранских ударных дронов Shahed.

По факту обстрелов жилых кварталов в Херсоне беспилотниками прокуратура начала расследование. Известно, что в результате этой атаки ранены девять человек, среди которых четверо детей. Как сообщал вечером 19 декабря председатель Херсонской ОГА, по одному из адресов ранения получила 28-летняя женщина, и ее дети в возрасте 2,4 и 9 лет.

Россия атаковала Украину

В ночь на 20 декабря Россия выпустила по Украине 19 ударных дронов Shahed. Силы ПВО сбили 18 вражеских беспилотников.

В Киевской городской военной администрации заявили, что столицу пытались атаковать дронами, которые заходили из акватории Черного моря. Все беспилотники были уничтожены на подлете к городу.

Также враг атаковал Харьковскую область ракетами из ЗРК С-300. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, было по меньшей мере два попадания. Также повреждено транспортное депо.

Напомним, недавно представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ накопили ракеты и готовы к массированным ракетным атакам Украины. По ее словам, враг ожидает сильных морозов, чтобы вероятно ударить по энергообъектам.