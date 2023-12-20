Руководитель ТЦК в Запорожье помог более 300 мужчинам уклониться от мобилизации, — ГБР (фото)

По информации правоохранителей, подозреваемый с сообщниками брали за свои "услуги" от 2 до 3 тысяч долларов. Они ставили уклонистов на учет и освобождали от службы по состоянию здоровья.

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В Запорожье руководитель одного из районных ТЦК и СП помогал военнообязанным мужчинам уклоняться от службы. Правоохранители говорят, что незаконной схемой воспользовалось более 300 уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

Помогали подозреваемому трое других работник территориального центра. По информации следствия, они ставили на учет мужчин, предоставляли поддельные медицинские документы для прохождения военно-врачебной комиссии и освобождали от службы.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

В бюро расследований говорят, что в течение последних двух лет такими незаконными услугами воспользовались более 300 мужчинам. Свою помощь работники ТЦК оценивали в 2 000-3 000 долларов с человека.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают всех причастных к незаконной схеме лиц. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Одессе разоблачили работника ТЦК, который помогал мужчинам избегать службы в украинской армии. Незаконной деятельностью он занимался вместе со своим братом. За помощь он брал с уклонистов от 7 до 10 тысяч долларов. За такую деятельность мужчину могут наказать штрафом или посадить на срок до 5 лет.

В конце ноября СМИ сообщали, сколько мужчин сбежали из Украины, чтобы не быть призванным в армию. В частности, незаконно пересекли границу почти 20 тысяч уклонистов. Попытались выехать еще более 21 тыс. человек, однако они были задержаны.