Керівник ТЦК у Запоріжжі допоміг понад 300 чоловікам ухилитися від мобілізації, — ДБР (фото)

За інформацією правоохоронців, підозрюваний зі спільниками брали за свої "послуги" від 2 до 3 тисяч доларів. Вони ставили ухилянтів на облік та звільняли від служби за станом здоров'я.

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У Запоріжжі керівник одного з районних ТЦК та СП допомагав військовозобов’язаним чоловікам ухилятися від служби. Правоохоронці кажуть, що незаконною схемою скористалося понад 300 ухилянтів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

Допомагали підозрюваному троє інших працівників територіального центру. За інформацією слідства, вони ставили на облік чоловіків, надавали підроблені медичні документи для проходження військово-лікарської комісії та звільняли від служби.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

У бюро розслідувань кажуть, що протягом останніх двох років такими незаконними послугами скористалися понад 300 чоловікам. Свою допомогу працівники ТЦК оцінювали у 2 000-3 000 доларів з людини.

Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усіх причетних до незаконної схеми осіб. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі викрили працівника ТЦК, який допомагав чоловікам уникати служби в українському війську. Незаконною діяльністю він займався разом зі своїм братом. За допомогу він брав з ухилянтів від 7 до 10 тисяч доларів. За таку діяльність чоловіка можуть покарати штрафом або ув’язнити на термін до 5 років.

Наприкінці листопада ЗМІ повідомляли, скільки чоловіків втекли з України, аби не бути призваним до армії. Зокрема, незаконно перетнули кордон майже 20 тисяч ухилянтів. Спробували виїхати ще понад 21 тис. осіб, однак вони були затримані.